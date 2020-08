Marten de Roon: ’Dit doet extra pijn’

„We zijn heel teleurgesteld, dat lijkt me ook niet meer dan normaal”, aldus De Roon, die een 1-0 voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwenen door tegentreffers in de 90e en 93e minuut.

„Als je zó dicht bij bent doet het extra pijn. We konden de halve finale al ruiken. Tien seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd ging het mis en kort daarna nog een keer. Dat kwam vast door de grote teleurstelling die de eerste tegengoal veroorzaakte.”

De Roon en zijn teamgenoten verwarmden dit seizoen de harten van de inwoners van Bergamo. Zij krijgen het dit jaar zwaar te verduren vanwege het coronavirus. De stad was een brandhaard. De spelers hadden vooral voor hun fans het sprookje in de Champions League een passend vervolg willen geven.

„Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dit doet heel veel pijn, maar ik ben ook trots. We hebben een zwaar jaar achter de terug. Er waren grote problemen vanwege Covid-19, maar de Bergamaschi en ook wij geven nooit op. Hopelijk kunnen we dit kunststukje volgend jaar herhalen. Ik ben trots op het team, op de stad Bergamo, op iedereen. Voor nu overheerst de teleurstelling. Misschien is het morgen minder, want we mogen niet vergeten dat we een geweldige prestatie hebben neergezet.”

Atalanta, waar ook De Roons Oranje-collega Hans Hateboer een basisplek had, stond in Lissabon lang op voorsprong tegen de Franse kampioen. Mario Pasalic zette de Noord-Italianen in de eerste helft op voorsprong. Treffers van Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting zetten de wedstrijd vanaf de 90e minuut alsnog op zijn kop, 2-1. Bij PSG zat de Nederlander Mitchel Bakker op de bank.

In de halve finale van de Champinos League speelt PSG tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Leipzig en Atlético Madrid, die donderdag in Lissabon wordt gespeeld.