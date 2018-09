Ajax gewaarschuwd: ’We zaten afgelopen seizoen dicht bij de Champions League-winst’

FC Bayern neemt het in de groepsfase onder meer op tegen Ajax. De Amsterdammers zijn gewaarschuwd. „Ik heb extra veel motivatie om er nu alles uit te halen. We hebben met Niko Kovac een nieuwe, jonge en ambitieuze trainer”, aldus een gemotiveerde Müller. Hij keert onder Kovac terug in zijn oude rol. „Ik ga weer achter de spits spelen, om vanuit daar de diepte in duiken. Daar speel ik ook het liefst.”

Vorig jaar bleek Real Madrid in de knock out-fase van de Champions League te sterk. Na een 1-2 in München en 2-2 in Madrid gingen de Spanjaarden door. „De uitschakeling was een enorme tegenvaller”, zegt Müller tegen SPORT BILD. „Tegen Real Madrid spande het erom, we waren erg aan elkaar gewaagd. Daarna won Real Madrid de beker. Dat geeft wel aan wat er voor ons eigenlijk mogelijk was. We zaten er dichtbij.”

Een teleurgestelde Müller in Estadio Santiago Bernabéu, mei dit jaar Ⓒ AFP

„Hopelijk hebben we komend seizoen eindelijk eens een fitte selectie vanaf maart tot mei”, besluit Müller. Dan is alles voor ons mogelijk.”