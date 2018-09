Topfavoriet Frodeno mist WK ironman Hawaii

Jan Frodeno mist in oktober de beroemde triatlon op Hawaii.

De olympisch kampioen van 2008 heeft last van een heupblessure die hem voorlopig aan de kant houdt. Op Hawaii zou hij voor zijn derde titel op de langste afstand (3,8 km zwemmen - 180 km fietsen - 42,195 km hardlopen) gaan.

De 33-jarige Frodeno verkeerde in topvorm. De Duitser bewees dat begin deze maand in Zuid-Afrika met de wereldtitel over de halve afstand. Hij legde toen de afsluitende halve marathon af in een bijzonder snelle 1.06.34.

Zijn grote doel was echter de titel in de zwaarste ironman ter wereld op het eiland Hawaii. Hij won daar al twee keer, in 2015 en 2016. ,,Geen Kona voor mij. Ik had mijn seizoen graag anders beëindigd'', schrijft hij op Facebook.

Frodeno heeft ook het wereldrecord op de ironman in handen met 7.35.39.

