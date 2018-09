’Roda JC kampt met betalingsachterstand stadion’

Volgens L1 heeft de Limburgse club daardoor een achterstand van 260.000 euro opgebouwd. De club had eerder al aan de gemeente voorgesteld de helft minder huur te willen betalen in de nabije toekomst. Momenteel betalen de Limburgers 800.000 euro per jaar.

Het gaat Roda JC financieel al niet voor de wind na de degradatie uit de Eredivisie. Maar de partijen in Kerkrade staan niet te springen bij het verzoek. Zo vindt de VVD het voorstel ’schokkend’. Ook de SP vindt het idee bespottelijk. ’Kerkrade de lasten en Roda de lusten van het stadion?’, is te lezen op de site van de partij.