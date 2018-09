’Barney’ bang voor vrije val ranglijst

Momenteel staat Van Barneveld twaalfde op de PDC Order of Merit. De Nederlandse darter is 51 jaar en wil vooral goed in zijn agenda kijken. „Als ik de komende periode niet presteer, kan ik naar de 24e plaats zakken. Dan wordt het paniek, dan moet je wel meer gaan spelen”, zegt hij voor de camera van Live Darts.

En dat is juist iets, wat ’Barney’ niet wil. „Darts is heel belangrijk, maar ik ben 51 jaar oud. Ik wil er zijn voor mijn familie en zeker voor mijn vrouw, want zij gaat, na de overval in ons huis, door een moeilijke periode.”

Maar vertrouwen in eigen kunnen heeft de Hagenaar altijd gehad. „Nummer 1 van de wereld worden lukt misschien niet meer, maar toernooien winnen kan zeker nog. Het probleem is dat wanneer je Michael van Gerwen verslaat, je de volgende dag tegen Gary Anderson speelt en de dag daarna tegen Rob Cross. Je hebt dus focus, spanning en conditie nodig.”