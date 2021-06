Handbalster Yvette Broch weigert vaccin en mist Olympische Spelen

Broch had eerder al kenbaar gemaakt dat ze zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zou onder meer betekenen dat ze in Tokio haar tijd vrijwel volledig in afzondering zou moeten doorbrengen. Dat ziet Broch niet zitten.

Het NHV respecteert haar beslissing, maar betreurt deze ten zeerste. „We respecteren de beslissing die Yvette heeft genomen, al vinden we het ontzettend jammer dat ze zich niet beschikbaar stelt voor de Olympische Spelen. Ze is een fantastische handbalster en we hadden haar graag op het veld zien schitteren. Het eerste deel van de selectie start maandag met de voorbereiding op de Olympische Spelen. We hebben vertrouwen in de ploeg en kijken uit naar het toernooi”, reageert directeur Sjors Röttger.

In de NRC gaat Broch dieper op haar besluit in. Vorige maand kreeg ze in „meerdere gesprekken” met de teamarts en de manager van Oranje te horen wat ze zou kunnen verwachten als ze geen vaccin zou nemen. „Het komt erop neer dat ik straks in Tokio niet in openbare ruimtes mag komen. Ik moet apart eten en apart slapen en mag alleen met de rest van het team zijn bij trainingen, besprekingen en tijdens de wedstrijd. Volgens mij gaan ze van TeamNL de bondscoach adviseren om alleen gevaccineerde meiden mee te nemen. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik naar Tokio wil als het zo moet”, zegt Broch op dat moment.

"Omdat er strenge regels zullen gelden, helemaal voor niet-gevaccineerde atleten, valt dat emotionele deel weg"

Afgelopen maandag nam ze haar definitieve besluit. „Ik ben weer begonnen met handballen om plezier te hebben in de sport. Om te genieten, en alle emoties te voelen die daarbij horen. Maar omdat er strenge regels zullen gelden, helemaal voor niet-gevaccineerde atleten, valt dat emotionele deel weg. Daarom ga ik niet naar de Spelen.”

Broch (30) besloot in 2018 om haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international van Oranje was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind vorig jaar pakte ze het handballen toch weer op bij Metz, de Franse club waar ze vier jaar had gespeeld en waar bondscoach Emmanuel Mayonnade de trainer is. De Fransman vroeg Broch begin dit jaar of ze zich ook weer beschikbaar wilde stellen voor de nationale ploeg. In april maakte de cirkelspeelster haar rentree in Oranje.