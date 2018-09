Nederlandse roeiers missen directe plaatsing voor WK-finale

De Holland Acht eindigde in de tweede serie, met slechts vier boten, als derde. Wereldkampioen Duitsland (5.22,88) en Italië (5.24,30) kwalificeerden zich in Plovdiv voor de eindstrijd. Oranje, vorig jaar vierde bij de WK in Florida, kon de vereiste tweede plek net niet pakken (5.24,65).

De vrouwen acht, bij de vorige WK zesde, kwam ruim achter de Amerikaanse boot (5.56,68) als tweede binnen (5.59,51). Alleen de winnaar van deze serie plaatste zich voor de finale, die zondag wordt gevaren. De herkansingen voor de twee Nederlandse achten staan vrijdag op het programma.

Sander de Graaf en Vincent Klaassens konden in de kwartfinales van de twee-zonder niet in actie komen. In de loop van de middag ging het te hard waaien in Plovdiv. Het Nederlandse duo zal waarschijnlijk donderdag de race alsnog afwerken.