FC Utrecht bevestigt komst Dick Advocaat

De oud-bondscoach heeft een mondeling akkoord bereikt over een contract, meldt de clubleiding. Zeljko Petrovic gaat als zijn assistent aan de slag.

Advocaat (70) zal maandag met zijn werkzaamheden bij FC Utrecht beginnen. Hij is de opvolger van coach Jean-Paul de Jong, die vorige week moest vertrekken. Afgelopen seizoen degradeerde Advocaat nog met Sparta naar de eerste divisie.

Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys blijven ook onder Advocaat actief als assistent-trainer. Zij hebben zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen nog de technische eindverantwoording, in samenwerking met Jelle Goes, manager academie van FC Utrecht.

FC Utrecht staat na vier duels in de eredivisie op de elfde plaats met vijf punten. De directie besloot bij het begin van de interlandperiode afscheid te nemen van clubman De Jong omdat de communicatie en chemie tussen de spelers en technische staf niet „optimaal” was.

Onder leiding van de doorgewinterde Advocaat, die later deze maand zijn 71e verjaardag viert, hoopt FC Utrecht dit seizoen alsnog uit te groeien tot een stabiele subtopper. Als speler kwam hij tussen 1983 en 1984 uit voor de club uit de Domstad.

Advocaat kondigde tijdens een lange en succesvolle trainerscarrière meer dan eens aan dat hij met pensioen zou gaan. De gedreven Hagenaar keerde echter steeds weer terug in de voetballerij. De laatste jaren fungeerde hij zowel bij Oranje als Sparta als interim-coach. Opvallend genoeg leidden deze twee tijdelijke banen niet tot het gewenste resultaat. Met het Nederlandse elftal wist Advocaat zich niet te plaatsen voor het WK afgelopen zomer in Rusland en Sparta, ook al een club waar hij vroeger speelde, kon hij niet in de eredivisie houden.