Royston Drenthe vrijgesproken van witwassen

De politie had het geld ruim twee jaar geleden gevonden in een verborgen plek in een auto. Volgens Drenthe had hij dat geld via een familielid aan iemand uitgeleend.

Gezien de hoogte van het bedrag vermoedt de rechtbank wel dat er sprake is van witwassen. Ook door de manier waarop het geld werd vervoerd. Het is volgens de rechtbank niet bewezen dat Drenthe daar iets mee te maken had.

Drenthe keerde begin januari weer terug op het voetbalveld. De 33-jarige vleugelverdediger ging toen aan de slag bij Racing Murcia, dat uitkomt in de Segunda Division B op het derde niveau in Spanje.

Vorig jaar nam Drenthe bij Sparta afscheid als profvoetballer en wilde zich op een carrière als rapper gaan richten. Hij bleef wel voetballen bij Kozakken Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

Drenthe speelde eerder voor Feyenoord, Real Madrid, Everton en het Russische Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas.