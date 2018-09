IOC en FINA eens over zwemschema Tokio 2020

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de mondiale zwemfederatie FINA zijn het eens geworden over een wedstrijdschema met series in de Japanse avonduren en finales in de ochtenden.

Drie nieuwe afstanden zijn toegevoegd: de 800 meter vrije slag voor mannen, de 1500 meter vrij voor vrouwen en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Het zwemprogramma begint op 25 juli.

Het schema zal in ieder geval niet met gejuich zijn ontvangen door de Japanse zwemfederatie. Die liet al weten het niks te vinden dat de finales in de ochtenduren worden afgewerkt. IOC en FINA komen vooral de Verenigde Staten tegemoet en tv-station NBC, dat voor miljarden de uitzendrechten verwierf. Het Amerikaanse tv-publiek krijgt de strijd om de medailles in de populaire avonduren voorgeschoteld.