Kruijswijk kan mindere dag in Vuelta verklaren

„Het tempo lag zo hoog aan het begin van de slotklim, op een gegeven moment kon ik niet meer volgen. Mij was verteld dat het aan het einde wat zou afvlakken, maar dat was niet het geval. Ik kon daardoor mijn ritme niet meer vasthouden.”

Bekijk ook: Klap voor Kruijswijk in Vuelta

Na het succes in de tijdrit een dag eerder relativeerde de kopman van Lotto-NL Jumbo ook nu. „Gisteren zei ik het al, het kan hier elke dag weer anders zijn. Vandaag verlies ik wat ik in de tijdrit won. De ene dag is de andere niet.”

Kansen om terug te komen kreeg Kruijswijk niet meer. „Nadat ik eenmaal was gelost hield het op. Ik kwam bij wijze van spreken niet meer vooruit. Het was voor mij gewoon een mindere dag, al weet ik niet wat daarvan de oorzaak was. Het is jammer, maar ik moet het accepteren.”

Wel keek Kruijswijk met enig optimisme vooruit. „We gaan zien wat er nog gebeurt. Ik ben niet naar huis gereden en sta nog steeds vijfde. Zo rampzalig was het ook niet. Het vertrouwen is er nog wel. Ik ga nog steeds proberen het podium te halen.”

Ploegleider Grischa Niermann zag ook nog wel kansen. „Er is nog niets verloren, lijkt me. Het verschil met de podiummannen is niet onoverbrugbaar en er komen nu nog twee bergritten met aankomsten die hem beter liggen dan deze waanzinnig zware finish. Zeker de laatste vier kilometer waren lood en loodzwaar. Op de radio hoorden we dat Steven op een kleine 2 km van de meet in de problemen zat. Helaas liep het verschil toen nog vrij snel op.”