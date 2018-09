Kanter wint sprint in Olympia's Tour

De Duitse renner van het opleidingsteam van Sunweb was in Emmen de snelste in de massasprint. Marten Kooistra werd tweede, voor Laurens Rex.

De Deen Julius Johansen, die de openingsrit had gewonnen, blijft leider in het algemeen klassement. Ide Schelling is tweede, op 4 seconden.

Kanter, die volgend jaar prof wordt bij het WorldTourteam van Sunweb, dankte zijn ploegmaats voor het succes. ,,We hadden een goed plan en dat is perfect uitgevoerd. Ik ben ook blij voor de andere jongens.''