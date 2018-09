Video - Dumoulin speelt poep-incident na

Tom Dumoulin imiteert zijn befaamde sanitaire stop uit de Giro van 2017. Ⓒ Via Instagram laurens_ten_dam

Zelfspot kan Tom Dumoulin niet worden ontzegd. Tijdens een trainingsritje in Italië deed de Nederlander van Sunweb zijn veelbesproken sanitaire stop tijdens de koninginnenrit van Giro in 2017 nog eens dunnetjes over.