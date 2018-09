Prima start Ajax-vrouwen in Champions League

Het duel op Sportcomplex De Toekomst in Amsterdam eindigde in 2-0. De Nederlandse kampioen nam na de rust afstand van de Tsjechische ploeg.

Lina Salmi en international Kelly Zeeman kwamen tot scoren. Keepster Marieke Ubachs verrichtte een aantal prima reddingen in het Amsterdamse doel. De return is over twee weken in Praag.

Bayern

Bayern München is met een uitzege van 0-7 bij Spartak Subotica al vrijwel zeker van de volgende ronde. De internationals Jill Roord (twee) en Lineth Beerensteyn kwamen in Servië tot scoren.

Olympique Lyon

Aanvalster Shanice van de Sanden won met titelverdediger Olympique Lyon met 2-0 bij Avaldsnes IL. De international van Oranje werd een kwartier voor tijd gewisseld.

FC Barcelona

FC Barcelona, zonder de internationals Lieke Martens en Stefanie van der Gragt, verloor verrassend met 3-1 bij FC Biik-Kazigoert in Kazachstan.