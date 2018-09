NBA-ster Westbrook onder het mes

Hoe lang de zevenvoudige speler van het All-Star Team aan de kant moet blijven, is nog niet bekend. Over een maand begint de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Westbrook eindigde vorig seizoen opnieuw met een triple-double qua gemiddelden in de reguliere competitie: 25,4 punten, 10,3 assists en 10,1 rebounds. Hij is de eerste NBA-speler die voor de tweede keer zo'n trilogie in de dubbele cijfers op zijn naam heeft gebracht, ook nog in opeenvolgende seizoenen.