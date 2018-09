Einde wielerseizoen voor Van Baarle

Bij nader medisch onderzoek is een fractuur aan de rechterkant van zijn bekken vastgesteld. Volgens de arts van Team Sky moet de Nederlandse coureur voorlopig compleet rust houden om de breuk te laten genezen. Hij mist derhalve de WK wielrennen later deze maand in Innsbruck waar hij de individuele tijdrit zou rijden namens Oranje.

Van Baarle kwam in de twaalfde etappe ten val door een onoplettende official die overstak net nadat hij de finish was gepasseerd. De Nederlandse kampioen tijdrijden reed met veel pijn en moeite een dag later nog wel de dertiende etappe uit, maar bleek zaterdag niet meer in staat om van start te gaan in de veertiende rit in de Vuelta.

,,Dit is natuurlijk niet de manier waarop ik het seizoen wil afsluiten'', liet Van Baarle weten. ,,Maar ik probeer positief te zijn en vooruit te kijken. Mijn aandacht gaat uit naar het volgende seizoen. Hopelijk zal ik binnenkort pijnvrij zijn en zal de blessure verdwenen zijn. Dan kan ik me gaan voorbereiden op het nieuwe wielerjaar.''

Volgens teamarts Neil Heron zit de breuk in het bekken net boven het heupgewricht. ,,Na enkele weken van absolute rust kan Van Baarle gaan werken aan het herstel van de kracht in zijn rechterbeen. Daarna kan hij ook weer zijn activiteiten als wielrenner hervatten.''