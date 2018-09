Dartsklassieker in Nederland: Phil Taylor vs ’Barney’

„Het gaat een zeer bijzondere serie worden. Ik heb er enorm veel zin in. Vooral het feit dat ik tegen Barney speel, is geweldig”, kijkt Taylor uit naar zijn deelname aan het unieke evenement Kings of Darts. Tijdens drie gala-avonden in Enschede, Groningen en Den Bosch betreden Van Barneveld en Taylor het podium om in een partij over best of 21 legs hun eeuwige prestigestrijd uit te vechten. „Ik kan niet wachten tot het zo ver is en ik hoop dat de fans van Phil en mij ons massaal komen toezingen”, reageert Barney.

Voor de eerste officiële ontmoeting tussen Taylor en Van Barneveld moeten we ver terug in de tijd. Op 9 november 1990 troffen de Brit en de Nederlander elkaar tijdens de WDF Europe Cup in Malta. „Ik kon toen ook niet vermoeden dat die wedstrijd het begin zou zijn van ruim 25 jaar darts rivaliteit”, aldus de 51-jarige Van Barneveld, die elf wereldtitels minder dan The Power achter zijn naam heeft staan. Met vijf trofeeën op het hoogste podium is hij op papier nog wel altijd de beste Nederlandse darter ooit. Twee keer stonden beide grootheden tegenover elkaar in een eindstrijd van het wereldkampioenschap. In een krankzinnige finale in 2007 bleef Van Barneveld koel en besliste de strijd in de allerlaatste leg om zo met 7-6 in sets te winnen. Twee jaar later veegde Taylor de vloer met hem aan en nam zo zoete wraak; 7-1 in sets. „Het waren twee fantastische WK-finales. Het doet mij zeker iets dat deze confrontaties te boek staan als dé dartsklassieker. Al is het wel spijtig dat deze niet meer op een WK te zien zullen zijn.”

Phil Taylor Ⓒ PDC

Michael van Gerwen heeft Van Barneveld inmiddels wel afgetroefd qua niveau en wordt vanwege zijn indrukwekkende gemiddelden van bijna altijd ruim boven de 100 punten per drie pijlen (wereldrecord 123,40) door veel kenners betiteld als de beste darter aller tijden. Zelfs beter dan Taylor, ook al zal hij nooit aan het aantal wereldtitels van de 58-jarige legende uit Stoke-on-Trent komen. Ook Mighty Mike geeft tijdens de gala-avonden acte de présence. De nummer één van de mondiale ranglijst treft driemaal Peter Wright, de excentrieke speler uit Schotland. „De nummer 1 tegen 2 van de wereld. Wat kan je nog meer verlangen? Ik ben zeker van plan om iets speciaals te laten zien voor mijn eigen fans”, zegt Van Gerwen.

De opzet rond de drie gala-avonden moet als een soort bokswedstrijd worden gezien, zo stellen organisatoren Modus Darts en Jan Vis Artiesten en Evenementen. Vijf partijen, met telkens Nederland versus het Verenigd Koninkrijk. Zo neemt Vincent van der Voort het nog op tegen Glen Durrant (tweevoudig wereldkampioen BDO), duiken oudgedienden Roland Scholten en Martin Adams terug in de tijd en krijgen de talenten Wessel Nijman en Jarrod Cole de kans om zich aan het grote publiek te laten zien. De partijen worden benaderd zoals tijdens de grote televisietoernooien, zoals de Premier League en het WK. Met een echte opkomst, waarbij de darters met livemuziek en heuse walk-on-girls naar het podium worden begeleid. Van de clashes zullen geen beelden naar buiten komen. Dat is door de PDC, omdat het geen officieel toernooi betreft, niet toegestaan.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

„Ik weet hoe populair het darten in Nederland is, Raymond en Michael zijn echte sporthelden. Ik heb me in Nederland altijd welkom gevoeld en zal zorgen dat ik klaar ben voor de clashes met Barney”, sluit Taylor af. Het beloven op zondag 20, dinsdag 22 en woensdag 23 januari 2019 spectaculaire avonden te worden, waar per keer 2500 dartsliefhebbers getuige van zijn.