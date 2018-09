Ajax wil ook bij staking politie gewoon spelen

„We hebben in een gesprek met de gemeente en de politie aangegeven samen met FC Groningen ook zonder politie-inzet de veiligheid in het stadion te kunnen garanderen”, laat een woordvoerder van de Amsterdamse club weten.

KNVB onderhoudt nauw contact met clubs en gemeentes

De KNVB zei gisteren niet uit te sluiten dat vanuit veiligheidsoverwegingen duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zouden worden afgelast. ’We onderhouden nauw contact met de clubs en gemeentes. Zij werken momenteel al hard aan alternatieven om dit weekeinde zo veel mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen, mocht de staking doorgaan en mochten de betreffende burgemeesters het doorgaan van de duels verantwoord vinden’, aldus de voetbalbond.

Daar ligt in Amsterdam de crux. Ajax heeft in het verleden al vaker aangegeven met eigen steward-inzet een politiestaking te kunnen opvangen. „Maar de burgemeester gaat over openbare orde en veiligheid en heeft vanzelfsprekend ook met omstandigheden buiten het stadion te maken”, aldus de Ajax-woordvoerder. „Zij neemt ons advies mee, maar beslist na afstemming met de ’driehoek’ (politie, openbaar ministerie en gemeente, red.) uiteindelijk zelf over het al dan niet doorgaan.”

Vier dagen na Ajax-FC Groningen staat Ajax-AEK Athene in de Champions League op het programma.