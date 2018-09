Van Praag hult zich in stilzwijgen over Euro 2024

Het ExCo bestaat uit voorzitter Aleksander Ceferin, zes vicepresidenten en dertien leden. DFB-voorzitter Reinhard Grindel en Servet Yardimci, vice-voorzitter van de Turkse voetbalbond, stemmen niet mee en Ceferin heeft de beslissende stem als de stemmen staken. Elk lid moet lijfelijk aanwezig zijn in Nyon om een stem uit te brengen. In het ExCo zitten onder meer de oud-spelers Boniek (Polen), Mihaylov (Bulgarije) en Suker (Kroatië).

Hoewel voor de Nederlandse voetbalfan een groot toernooi in het buurland tal van voordelen heeft, met de WK’s van 1974 en 2006 en het EK van 1988 als aansprekende voorbeelden, leeft in Duitsland de vrees dat Van Praag kiest voor het Turkse bid. De Duitsers zijn bezorgd dat ze worden afgerekend op de switch die ze hebben gemaakt in de verkiezingen voor de UEFA-president in 2016. Na eerst Van Praag te hebben gesteund, liepen de Duitsers over naar de latere winnaar Ceferin.

Hoewel de KNVB kort voor de toewijzing van het WK 2026 nog met een stemverklaring kwam, waarin werd duidelijk gemaakt dat de bond koos voor het Marokkaanse bid, houdt Van Praag over de toewijzing van het EK 2024 de kaken stijf op elkaar.

Waarom doet u er nu het zwijgen toe?

„Bij de FIFA ging het om een stemming in het congres en die was openbaar. Bij de UEFA gaat dit anders. Daar praten we niet over deze zaken. Dit soort stemmingen is geheim.”

De UEFA heeft altijd aangedrongen op meer transparantie bij de FIFA. Inmiddels is de FIFA op dit punt veel transparanter dan de UEFA. Is dat niet vreemd?

„Dat kan zo zijn. Dan moet u zich in verbinding stellen met de UEFA en daar aangeven dat het anders moet.”

Brengt u die stem uit namens de KNVB of is het een keuze op persoonlijke titel?

„Ik zeg helemaal niets over de manier waarop ik tot mijn keuze kom.”

Kunt u wel aangeven welke criteria voor u van doorslaggevend belang zijn bij het bepalen van uw keuze?

„Nee, daarover zeg ik niets. Mogen we als sportbestuurder nog ergens onze mond over houden? Als ik ergens over wil zwijgen, dan doe ik dat. Dat recht heb ik. Waarom zou ik hierover met een journalist moeten praten? Wie denken jullie dat jullie zijn?”

Mag het Nederlandse voetbalpubliek niet weten op grond van welke criteria u als KNVB-voorzitter een stem uitbrengt?

„Nee, ik zeg hier helemaal niets over.”