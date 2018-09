WK-volleybal zonder De Kruijf, Daalderop en Stoltenborg

De Kruijf werd eerder deze zomer geopereerd aan haar knie en is niet op tijd fit. Daalderop kampt met klachten aan haar scheenbeen en voor haar komt het WK ook te vroeg. Op de spelverdelerspositie kiest bondscoach Jamie Morrison voor Laura Dijkema en Britt Bongaerts. Daardoor valt Stoltenborg af voor de wereldtitelstrijd.

De Nederlandse volleybalsters spelen komend weekeinde drie oefeninterlands in en tegen Italië. Hiermee sluit Oranje de voorbereiding op het WK af. Morrison selecteerde veertien speelsters voor de stage in Italië. In principe vormt deze groep ook de WK-selectie.

De selectie: Kirsten Knip, Yvon Beliën, Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Juliet Lohuis, Myrthe Schoot, Lonneke Slöetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Laura Dijkema, Nicole Oude Luttikhuis, Marrit Jasper, Tessa Polder, Nicole Koolhaas.