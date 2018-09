Dressuurploeg vijfde na eerste WK-dag

Minderhoud reed in de stromende regen met Glock’s Dream Boy naar 73.75 procent en een zesde plaats. Voor zijn pas tienjarige hengst was het een debuut op een internationaal kampioenschap. “Gelukkig had ik niet zoveel last van die hoosbui. Op een paar kleine foutjes na was ik heel tevreden over de proef. We moeten niet vergeten dat hij nog vrij jong en onervaren is op dit niveau. Dit is zijn eerste seizoen in de Grand Prix. Ik had dus niet meer van hem kunnen verlangen. Natuurlijk wil je het liefste met 77 procent de baan uitkomen, maar dat is nu niet realistisch.”

Over de medaille kansen bleef Minderhoud voorzichtig. Brons is waarschijnlijk het hoogst haalbare voor Nederland. “In principe hebben de andere landen een sterker team, maar je weet maar nooit. Als Edward (Gal red.) en Emmelie (Scholtens red.) morgen top rijden en de concurrenten maken fouten kan het net de goede kant op vallen.” Witte-Vrees kon met haar Cennin niet geheel foutloos blijven en zette een score neer van 72.97 procent, goed voor een negende plaats. Morgen komen Gal met Glock’s Zonik en Scholtens met Apache in actie met in de beslissende strijd om het podium.