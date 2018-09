WK Endurance gestaakt voor paardenwelzijn

Voor de paarden in de endurance werd het door de extreem hoge luchtvochtigheid en temperaturen van ruim boven de 30 graden te warm om verder te gaan. Om ernstige ongelukken, zoals hartfalen, te voorkomen besloot de FEI te stoppen.

De dag begon al dramatisch voor de ruiters. Door een organisatorische blunder was er een valse start. De race moest opnieuw beginnen en werd daarom ingekort van 160 kilometer naar 120 kilometer. Door de heftige regenval was bovendien het parcours zwaar geworden. Tijdens de proef van uithoudingsvermogen worden een aantal veterinaire checks gedaan. De paarden moeten aan allerlei eisen voldoen, waaronder een niet te hoge hartslag en temperatuur, om verder te mogen. Gedurende dag vielen tientallen paarden uit, waardoor uiteindelijk het besluit viel de stekker er uit te trekken. Daarnaast konden sommige paarden de glad geworden bodems nog amper aan.

Alhoewel de eerste combinaties bijna bij de finish waren op het moment van het besluit zijn alle resultaten geschrapt. Wegens de loodzware inspanningen die het vergt, wordt de endurance slechts op een dag gehouden. De wedstrijd was direct beslissend voor zowel de individuele- als de teammedailles. Aangezien er geen klassement wordt opgemaakt, zijn de ruiters dus voor niets naar het Amerikaanse Tryon afgereisd. Het is nog onduidelijk of het evenement later zal worden ingehaald. De FEI heeft alleen te kennen gegeven onderzoek te doen naar de fouten die bij de start zijn gemaakt.