Springveren de baas

Steven Kruijswijk Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images (2)

BALCON DE BIZKAIA - Zijn grotendeels rode cijfers hoopte hij met de kracht van zijn derde week weg te poetsen. De fenomenale tijdrit ondersteunde de gedachte dat Steven Kruijswijk in de slotweek van een grote ronde altijd een langere adem dan zijn concurrenten heeft. Een etmaal nadat hij op het podium klom, werd hij weer met de werkelijkheid geconfronteerd. Bergop is de Brabander op de steile Spaanse geitenpaden gewoon minder dan de springveren in de top van het klassement.