Van Emden vervangt Van Baarle in tijdrit WK

De 33-jarige Schiedammer neemt de plek over van Dylan van Baarle, die zijn seizoen voortijdig heeft moeten beëindigen na een ongelukkige val in de Ronde van Spanje. Van Baarle kwam in de twaalfde etappe vlak na de finish ten val door een overstekende official en liep daarbij een breukje aan de rechterkant van zijn bekken op.

De Nederlands kampioen tijdrijden moet van de arts van Team Sky enkele weken volledige rust nemen. Van Baarle meldde zich daarom woensdag af bij bondscoach Thorwald Veneberg, die Van Emden als vervanger aanwees voor de WK. De renner van LottoNL-Jumbo komt op woensdag 26 september in actie op de tijdrit over 52,5 kilometer, net als titelverdediger Tom Dumoulin en Wilco Kelderman.