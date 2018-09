Video - Gehavende Aru gaat los tegen eigen ploegleider

De Italiaan van UAE Team Emirates is daardoor weggezakt naar de achttiende plaats in de stand, op exact 22 minuten van leider Simon Yates. En dat was niet naar de zin van Aru.

De Italiaan kwam zwaar ten val in de aanloop naar de slotklim in de zeventiende rit van Getxo naar Balcón de Bizkaia. Daarna werd hij ook nog eens aangereden door Hermann Pernsteiner, een renner van Bahrein-Merida. Aru liep enkele serieuze schaafwonden op en verloor zo ongeveer in zijn geheel zijn wielerbroek in het geweld..

Toch vond hij nog ergens de energie om een tirade af te steken richting onder andere teammanager Matxin Joxean Fernandez. Volgens de Italiaan was er iets mis met zijn fiets van Colnago.

Later op de avond excuseerde Aru zich wel voor zijn reacties.