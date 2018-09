Quick Step-renner grapt over eigen record

Bob Jungels snelde in de Ronde van Slovakije naar de zege in de proloog. De Luxemburger was over 1,9 kilometer sneller dan zijn ploeggenoot Yves Lampaert en Cofidis-renner Christophe Laporte. Meteen goed voor de 62e zege van het seizoen. Een record.

Quick Step is in Slovakije met een topteam met het oog op het WK wielrennen op 30 september. Er stonden dan ook niet verrassend nog drie renners in de top tien: Julian Alaphilippe op vier, Fabio Jakobsen op vijf en Niki Terpstra op acht. Zdenek Stybar werd negentiende, Iljo Keisse was de ’traagste’ van The Wolfpack en eindigde als twintigste op vier seconden van Jungels.

2014

Voor Quick Step is het de 62e overwinning van het seizoen. Een record dus, want dat is er eentje meer dan in 2014, toen ploegleider Patrick Lefevere 61 keer mocht juichen.

Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van het team dat Quick Step meer dan zestig overwinningen in één seizoen laat noteren. Dat cijfer staat ook in schril contrast met het rampjaar 2011. Toen werd er amper negen keer gewonnen, het seizoen voordien vijftien keer.