Shaw kan tegen Watford alweer spelen

De linkerverdediger viel zaterdag in de interland tussen Engeland en Spanje aan het begin van de tweede helft uit met een op het oog zware hoofdblessure.

Shaw werd met een brancard van het veld gedragen. Hij bleek 'slechts' een hersenschudding te hebben. Normaal gesproken staat daar twee weken herstel voor, maar Shaw blijkt sneller te herstellen dan gedacht.

In Engeland vreesden veel mensen zaterdag het ergste voor Shaw en gingen de gedachten terug naar drie jaar geleden. De Engelsman liep toen, na een overtreding van Héctor Moreno, een dubbele beenbreuk op in de Champions League-wedstrijd tegen PSV.

De uitwedstrijd tegen Watford is belangrijk voor Manchester United, dat in de eerste vier speelronden al zes punten verspeelde. Watford is nog zonder puntenverlies en deelt de koppositie met Liverpool en Chelsea.