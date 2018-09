Vitesse lang zonder Musonda

De Belgische huurling van de Londenaren is in een besloten oefenduel met FC Antwerp geblesseerd geraakt aan zijn scheenbeen. Wat de aanvallende middenvelder precies mankeert, is niet bekend. Hij is momenteel in Londen bij zijn werkgever Chelsea om naar zijn blessure te laten kijken.

Bekijk ook: Vitesse heeft beet en huurt Musonda

Vitesse moet waarschijnlijk rekenen op een langdurige afwezigheid van de Belg, zonder dat hij ook maar een wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld voor de Arnhemmers.

Bekijk ook: Verdediger van Vitesse breekt enkel

Fysieke malheur

Eerder moest Vitesse al lijdzaam toekijken hoe de nieuwe aankoop Rasmus Thelander al vrij snel flink in de lappenmand lag. De verdediger brak in augustus zijn enkel.

Ook Hilary Gong, die overkwam van AS Tréncin, kampt al vanaf het begin van het seizoen met een knieblessure. Daarnaast heeft Bryan Linssen al enkele trainingen aan zich voorbij moeten laten gaan. Het is nog niet duidelijk of hij het duel van komende zondag (16.45 uur) gaat halen.