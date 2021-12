Steven Berghuis: ’Dat mag je als man eigenlijk niet zeggen...’

„Negen maanden wachten is lang, maar gelukkig gaat alles goed met moeder en kind”, straalde Berghuis voor de camera van ESPN na de gemakkelijke zege (5-0) van koploper Ajax. Berghuis viel na een uur in voor Antony, die twee keer gescoord had.

De middenvelder annex aanvaller miste woensdagmiddag de laatste training van Ajax voor het duel met de Tilburgers. „En Lizzy werd om 14.15 uur geboren, precies op de tijd dat we trainden”, aldus Berghuis. „We waren in de nacht van dinsdag op woensdag al vroeg in het ziekenhuis en het was een lange aanloop naar de bevalling. En je mag het als man eigenlijk niet zeggen, maar dat kost óók energie”, lachte de linkspoot.

Na de entree van Berghuis tilde Ajax de score nog van 3-0 naar 5-0, waardoor de Amsterdammers nu vier punten voorsprong hebben op nummer 2 Feyenoord. De Rotterdammers spelen dit weekeinde thuis tegen Fortuna Sittard.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie