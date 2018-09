Geschke staakt strijdt: ’Limiet is bereikt’

De 32-jarige renner van Sunweb, die na dit seizoen overstapt naar CCC, heeft griepverschijnselen.

„Simon voelt zich al een paar dagen niet 100 procent”, zei teamarts Anko Boelens. „Helaas herstelt hij niet, daardoor hebben we besloten hem uit de koers te halen.”

Geschke stapt niet meer op zijn fiets voor de achttiende etappe, die donderdag gaat van Ejea de los Caballeros naar Lleida. Geschke stond in het algemeen klassement op de 57e plaats, op ruim 1,5 uur van rodetruidrager Simon Yates. De Duitser gold als een belangrijke knecht van kopman Wilco Kelderman, de huidige nummer twaalf van het klassement.

„Ik kon altijd trots zeggen dat ik alle grote rondes (twaalf in totaal, red.) waaraan ik meedeed ook heb uitgereden, maar de limiet is nu bereikt”, zegt Geschke. „Ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik heb dit jaar nog wat koersen op het programma staan, daarom is het beter nu eerst te herstellen en wat rust te pakken.”