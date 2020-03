Hendriks (NOC*NSF) ziet Spelen in 2021 liever niet op ’het allerheetste moment’

Hendriks sluit daarmee niet uitsluit dat de Olympische Spelen in Tokio bijvoorbeeld in het voorjaar worden gehouden. In de zomer is het zo heet in Tokio, dat de marathon al was verplaatst naar het noordelijker gelegen Sapporo. „Dit geeft ons de kans om zorgvuldig na te denken over bepaalde dingen, daar gaan we verder met het IOC over in gesprek”, vervolgt Hendriks.

Verder vindt hij dat de Nederlandse sporters zich nu volledig moeten richten op hun gezondheid. „Zolang de wereld niet ’coronaveilig’ is, kunnen we nooit de Spelen houden. Het is nu vooral belangrijk om tegen sporters te kunnen zeggen: focus je op je gezondheid, pas je trainingsprogramma’s wat aan en laat het verzoek van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven prevaleren. Dat is nu gelukkig mogelijk. We weten dat de Spelen in ieder geval niet voor januari zullen plaatsvinden.”

„We hebben nu tijd, dat voelt als een verlichting”, aldus Hendriks. „Maar je zal zien dat er morgen al weer heel veel vragen beginnen te leven bij sporters, coaches en grote organisaties. We zullen nog heel wat oplossingen moeten bedenken met elkaar.”

Van den Hoogenband: ’Uitstel Spelen vreselijk bericht’

Chef de mission Pieter van den Hoogenband van TeamNL vindt dat het IOC met het uitstellen van Tokio 2020 een onvermijdelijke beslissing heeft genomen.

„Dit is in de eerste plaats voor al onze sporters en coaches een vreselijk bericht in een tijd die voor ons allemaal zwaar is. Natuurlijk zagen we dit de afgelopen maanden wel op ons afkomen maar nu is hun doel waar ze jaren dagelijks aan hebben gewerkt in een keer weg. Dat komt keihard aan.”

Pieter Van den Hoogenband Ⓒ ANP

Van den Hoogenband: „Rationeel gesproken is dit een begrijpelijke en goede beslissing. Maar nu de beslissing zo vers en definitief is hebben onze sporters daar misschien nog even geen boodschap aan. Dat begrijp ik heel goed. Maar de sport en in het bijzonder de Olympische Spelen zijn bedoeld als evenement voor de gehele wereld. Daarom is het ook zo uniek. Voor sporters en hun begeleiders, maar ook voor het publiek. Maar het kan eenvoudigweg niet als de gehele wereldbevolking bezig is met het bestrijden van de ingrijpende gevolgen van dit virus.”

Van den Hoogenband beseft dat het leven voor zijn olympische sporters abrupt tot stilstand is gekomen. „Alles is een klap anders. Dat vraagt veel van hun incasseringsvermogen, wilskracht en emoties. Het zijn topsporters, die gewend zijn aan strijd, maar het zijn ook gewone mensen met dromen, een carrièreplanning en een omgeving die naar dit moment heeft uitgekeken.”

Van den Hoogenband sluit niet uit dat er sportcarrières nu plotseling tot een einde zijn gekomen. „Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om nog een jaar door te gaan. Dat is in deze situatie helemaal afgrijselijk. Ik verwacht dat in de komende periode iedereen voor zichzelf weer alles op een rijtje moet gaan zetten. Ga ik door? Hoe ga ik door? Uitstel lijkt op een verlenging maar gaat feitelijk vragen om een geheel nieuwe voorbereiding.”

Van den Hoogenband wil ervoor zorgen dat de jarenlange strijd van de Nederlandse topsporters niet voor niets is geweest. „Daarvoor zijn er onderweg naar Tokio al te veel mooie prestaties geleverd. Voor nu zal het als nutteloos voelen. Wij zullen ervoor zorgen dat het niet zo is.”