Raikkonen: ’Waarom Sauber? Waarom niet?’

De Finse Ferrari-coureur had weinig trek om toe te lichten waarom hij volgend jaar bij zijn oude team terugkeert.

„Waarom ik naar Sauber ga? Omdat ik dat wil. Waarom niet? Ik snap niet dat jullie er nog meer over willen horen. Waarom doen jullie er zo moeilijk over?”, stelde een stugge Raikkonen.

De 38-jarige coureur tekende deze week een tweejarig contract bij Sauber. Het 18 jaar jongere talent Charles Leclerc uit Monaco bewandelt de omgekeerde weg en wordt bij Ferrari de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel.

Ook op een vraag of het heilige racevuur nog bij hem brandt, antwoordde Raikkonen zoals alleen hij dat kan. „Nee, de passie is nu wel verdwenen. Ik ga alleen maar door, omdat jullie me gek maken met jullie psychologische spelletjes.”

Raikkonen begon zijn F1-loopbaan in 2001 bij Sauber. Na periodes bij McLaren, Lotus en Ferrari heeft hij inmiddels 284 races en 20 zeges achter zijn naam staan. In 2007 kroonde hij zich in een Ferrari tot wereldkampioen. Het is voorlopig de laatste rijderstitel voor de Scuderia.