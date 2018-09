Verstappen tempert verwachtingen in Azië

Hoewel het circuit van de avondrace in de Formule 1 het team van Red Bull Racing goed ligt, is de motorische achterstand met Mercedes en Ferrari volgens de Limburger te groot geworden om echt een favorietenrol op te eisen.

,,Zoals ik er nu realistisch naar kijk, komen we ook hier tekort”, aldus Verstappen, die vorig jaar al voor de eerste bocht uitviel na een ‘sandwich’ met Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. De Nederlander kwalificieerde zich toen nog knap als tweede. ,,Maar toen waren de verhoudingen qua motor beter en lagen we in de kwalificatie alsnog drie tienden van een seconde achter op Vettel. Nu zal onze auto ten opzichte van hen wel iets beter zijn, maar we hebben ook meer verloren op de motor. Dat ga je ook hier voelen.”

In de bloedhete, zware omstandigheden in Singapore – een stratencircuit met 23 bochten – acht Verstappen zich overigens allesbehalve kansloos op een podiumplek. ,,Maar dit is absoluut geen Monaco. Er zitten hier nog wel wat langere rechten stukken in, hoor. Zodra het gas erop gaat, zijn wij minder. Maar het podium kan zeker wel. De tweede startrij moeten we zaterdag proberen te halen tijdens de kwalificatie. Maar het wordt overal lastig als je minimaal 70 PK tekort komt. Tijdens de race kan je door een safety car-situatie, of dat soort ‘geluksdingen’, weleens wat winnen. Maar puur op snelheid zijn we te langzaam.”

Verstappen heeft wel goed nieuws voor zijn fans met het oog op volgend jaar, het seizoen dat de Honda-motoren in de Red Bull liggen. ,,Ik heb echt wel vertrouwen in Honda. Ik denk dat we dichterbij komen dan we met Renault gedaan hebben. De signalen die we de laatste tijd ontvangen zijn heel positief.”