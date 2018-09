Olympia's Tour houdt rekening met politiestaking

Deze startte dinsdag in Assen en de slotetappe is zondag voorzien in de gemeente Beneden-Leeuwen. Vrijdag staat een rit van Nijverdal naar Duiven op het programma. Zaterdag is Offenbeek start- en finishplaats van zowel een reguliere etappe als een tijdrit.

De wielrenners in Olympia's Tour hebben het voorrecht op de openbare weg beschermd te worden door de ervaren motoragenten van het Korps Landelijke Politie Diensten. Tijdens de actie #geenspoedgeenpolitie die van vrijdag 14 september 18.00 uur tot zondag 16 september 23.59 uur loopt, worden alleen de hoogst noodzakelijke meldingen opgepakt. Steun bij sportwedstrijden is daarin niet voorzien.

Koersdirecteur Thijs Rondhuis voerde vandaag overleg met de betrokken partijen en zal die samenspraak vrijdag voortzetten. „We hebben begrip voor de actie van de politie, maar uiteraard is onze hoop dat we onze wedstrijd zoals gepland kunnen voortzetten. We moeten alle opties open houden en hebben begrepen dat er bij de start in Nijverdal op vrijdag in ieder geval niet - zoals voorzien - om 12 uur gestart kan worden als gevolg van een eerste actiemoment van de politie. Organisatie en politie zijn donderdag en vrijdag in voortdurend overleg over de situatie. We vragen alle betrokken partijen - gemeenten, toeschouwers en renners - om begrip en zullen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het vervolg van de wedstrijd."