Verstappen houdt ’geheimpje’ voor zich

De Limburger liet in Singapore doorschemeren dat hij al weet wie er volgend jaar rijden voor zusterteam Toro Rosso, maar hij wilde zijn geheimpje niet verklappen.

,,Ik weet wie er gaan komen”, aldus Verstappen. Toro Rosso ziet Pierre Gasly na dit seizoen promoveren naar Red Bull, als teamgenoot van de Limburger. Brendon Hartley heeft weliswaar een contract, maar dat zegt ook niet alles.

In het geruchtencircuit doen veel namen de ronde, maar volgens Verstappen is de beslissing al zo goed als gevallen. Door de naam van Stoffel Vandoorne, die na dit jaar moet vertrekken bij McLaren, kan in ieder geval een streep. ,,Dat gaat niet gebeuren”, aldus Verstappen.

,,Natuurlijk is het jammer om Stoffel weg te zien gaan bij McLaren. Hij is ten eerste superaardig en daarnaast ook een heel goede coureur. Ik denk dat hij nooit echt een goede kans heeft gekregen bij McLaren. Uiteindelijk wordt hij daar natuurlijk wel op afgerekend.”