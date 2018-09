Omstreden umpire reageert op voorval met Serena

„Ik voel me goed gezien de omstandigheden”, stelde de Portugees in de krant Tribuna Expresso. „Het is een delicate situatie, maar fluiten à la carte bestaat niet. Maak je maar geen zorgen om mij.”

Ramos kreeg het in de finale in New York aan de stok met Williams nadat hij haar een punt had afgenomen vanwege ongeoorloofde aanwijzingen van haar trainer. De Amerikaanse tennisster beledigde de umpire vervolgens - ze noemde hem ’een dief en leugenaar’ - waarop hij haar zelfs een game afnam.

Ramos werd in de dagen na de eindstrijd, die Williams uiteindelijk verloor van de Japanse Naomi Osaka, gesteund door de Internationale Tennisfederatie (ITF). De Portugees leidt binnenkort gewoon de halve finale van de Davis Cup tussen de VS en Kroatië, die vrijdag start.