Van Persie verslaat Ziyech en wint prijs

De topscorer aller tijden van Oranje hield Ajacied Hakim Ziyech op basis van statistieken nipt achter zich.

Van Persie was in de eerste vier speelrondes zeer effectief. Hij was met slechts vijf schoten op doel goed voor vier goals. Bovendien verzorgde de 35-jarige linkspoot één assist. In totaal was hij bij ruim veertig procent van alle Feyenoord-goals betrokken.

De doelpuntenteller van Steven Bergwijn staat nu vier duels op drie. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

PSV-aanvaller Steven Bergwijn werd verkozen tot talent van de maand. „Dat is mooi. Normaal gesproken mogen de mensen kiezen, maar nu valt er niets te kiezen. Het zijn feiten die op tafel liggen. Daar kun je niet omheen”, aldus de jonge buitenspeler in gesprek met FOX Sports.

Van Persie en Bergwijn verdienden logischerwijs ook een plekje in het Eredvisie-elftal van de maand, dat verder bestaat uit: Marco Bizot, Jonas Svensson, Teun Koopmeiners (allen AZ), Matthijs De Ligt, Daley Blind, Hakim Ziyech (allen Ajax), Leon Guwara (FC Utrecht), Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag) en Kristoffer Peterson (Heracles Almelo).