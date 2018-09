’Moeder Mbappé zat Chelsea dwars’

Dat vertelt scout Daniel Boga donderdag aan de Engelse krant The Daily Mail. Boga was in 2014 werkzaam bij Chelsea, toen Mbappé naar Londen kwam voor een stage.

Het Franse talent, op dat moment 13 jaar oud, mocht een proefwedstrijd spelen. Chelsea was niet geheel overtuigd en vroeg de tiener een tweede keer op proef. Dit was tegen het zere been van zijn moeder Fayza Lamari.

Zij voelde zich beledigd door het verzoek en wees het aanbod resoluut af. „Als Chelsea hem wil, moeten ze hem nu meteen contracteren...”, zei Lamari volgens Boga.

Mbappé tekende één jaar later bij AS Monaco, dat hem in 2017 - op zijn 19e - aan Paris Saint-Germain verkocht. De Parijzenaren betaalden maar liefst 180 miljoen euro voor het talent, dat afgelopen zomer imponeerde op het door Frankrijk gewonnen WK.