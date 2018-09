Hamilton vol energie na ’zenuwslopend’ moment

De WK-leider was in The Big Apple voor de lancering van zijn eerste kledinglijn. Hamilton verwijst verhalen dat hij door zijn nevenactiviteiten mogelijk wordt afgeleid in de strijd om de wereldtitel direct naar het rijk der fabelen.

„De afgelopen twee weken is er geen dag voorbijgegaan dat ik niet aan racen en het kampioenschap heb gedacht”, aldus Hamilton, die met nog zeven GP’s te gaan een voorsprong van dertig punten heeft op Ferrari-rivaal Sebastian Vettel.

„Ik word niet afgeleid door dit soort zaken, maar krijg er juist heel veel energie van. Het werkt zeer stimulerend. Ik heb er ook echt van genoten. Het was een ongelooflijke ervaring. Het was surrealisitsch om alle modellen in mijn kleding te zien lopen. Ik kreeg er een buzz van. Ik had het niet verwacht, maar ik had dezelfde zenuwen als bij een start.”

Hamilton is in aanloop naar de Grand Prix van Singapore - ondanks de vooruitzichten -optimistisch gestemd. Teambaas Toto Wolff voorspelde eerder deze week dat Ferrari vermoedelijk sneller zal zijn op het bochtige stratencircuit, maar Hamilton gelooft in zijn kansen.

„Ik heb echt het gevoel dat we me kunnen doen om de zege. Ferrari was de laatste paar races ook sneller, maar door een betere strategie uit te dokteren of simpelweg ons werk beter uit te voeren, waren we toch in staat om ze te verslaan.”