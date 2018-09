Zoon Jans achter knoppen bij FC Emmen

Luuk Jans gaat de kleuren van FC Emmen verdedigen in de eDivisie. De gamer is de zoon van Ron Jans.

,,Ik verwacht een hoop spanning rond de wedstrijden”, vertelt Luuk aan het Dagblad van het Noorden. „Het zou mooi zijn om in het linkerrijtje te eindigen. Maar het niveau is erg hoog en het is altijd afwachten hoe het nieuwe spel bevalt.”

Vader Ron is onder de indruk geraakt van de game-kwaliteiten van zijn zoon. „In het begin vroeg hij zich wel af wat het precies inhield”, vertelt Luuk. ,,Maar nu heeft hij wel door dat het topsport is. Bijna iedereen in de eDivisie sport fanatiek. Je moet fit blijven, anders red je het niet. Als je namelijk een paar potjes op topniveau hebt gespeeld, dan ben je kapot."

,,De eDivisie is de Eredivisie, maar dan op FIFA”, legt Jans junior uit. ,,We spelen het spel in de Ultimate Team-modus, waarin je spelers als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in je team kunt nemen. En die krijgen dan toch de voorkeur boven Anco Jansen, met alle respect.”

