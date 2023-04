Dominante Max Verstappen breidt WK-leiding uit met winst in ’rode’ GP van Australië

Met Sergio Pérez en Valtteri Bottas startten er twee coureurs vanuit de pitstraat. Zij bleven zo uit het gedrang, waar Verstappen door een matige start wel in terechtkwam. George Russell stak hem in de eerste bocht de loef af en even later passeerde ook Lewis Hamilton de Nederlander. Direct daarna kwam er een safety car de baan op, omdat Charles Leclerc van de baan was geschoten.

Toen de race weer kon worden hervat, was het na een paar ronden alweer raak toen Alexander Albon crashte. Leider Russell dacht te profiteren door een snelle pitstop te kunnen maken, maar kort nadat hij binnen was geweest werd de rode vlag tevoorschijn getoverd en bleek zijn snelle stop een flinke inschattingsfout. Hamilton mocht daardoor bij de tweede staande start vanaf p1 vertrekken voor Verstappen. Russell stond ineens op p7.

Herstart

Weer was Verstappen niet optimaal weg, maar dit keer verloor hij daardoor geen posities. De Vries, die bij de herstart vanaf p12 vertrok, kwam ondertussen in aanraking met het rechtervoorwiel van Esteban Ocon. Zijn wagen kwam daardoor even volledig los van de baan, maar wonder boven wonder kon hij gewoon door.

Verstappen had ondertussen weinig tijd nodig om de koppositie te heroveren. Bij de eerste de beste kans in ronde 12 stak hij de Brit voorbij en daarna nam hij snel afstand van de Mercedes. Diens teamgenoot had een echte baaldag, want na zijn slecht getimede pitstop moest Russell even later de strijd staken vanwege een rokende motor.

Tekst gaat verder onder de tweet

Het gevecht achter Verstappen was vervolgens boeiender dan de situatie rondom de leider in het wereldkampioenschap, al schoot hij zo’n tien ronden voor het einde nog wel even van de baan. Zijn marge was echter dusdanig groot dat het hem niet deerde.

Tweede rode vlag

Wat het wel spannend maakte, was een late crash van Kevin Magnussen. De Haas-coureur raakte de muur, waarna voor de tweede keer deze race de rode vlag tevoorschijn werd getoverd. Dit betekende dat de volledige voorsprong van Verstappen ineens verdampte. Zeker met de moeizame staande starts van Verstappen in het achterhoofd kwam er een extra interessant slotstuk van drie ronden aan.

Verstappen kende dit keer wel een goede start, maar daarachter was het een ongekend zooitje. Meerdere auto’s kenden problemen en vlogen de baan af, waaronder die van De Vries, Fernando Alonso, Pérez, beide Alpine’s en Logan Sargeant. Na lang juryberaad werd besloten om de uitslag van vóór de laatste herstart te nemen, maar wel zonder de gecrashte wagens, waardoor Verstappen won voor Hamilton en Alonso, die ondanks zijn akkefietje wel verder kon. Dit gold niet voor De Vries, die dankzij een onbezonnen actie van Sargeant een DNF achter zijn naam kreeg.

Uitslag