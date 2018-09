Stuntende Belg laat Sagan treuren in Vuelta

De Belg van Lotto-Soudal reed in de achttiende etappe de gehele dag voorop en hield in de laatste meters het op het hol geslagen peloton nipt achter zich.

De etappe leidde het peloton donderdag over 186,1 kilometer van Ejea de los Caballeros naar Lleida.

Jetse Bol van Burgos-BH reed samen met Wallays en Sven Erik Bystrøm (UEA-Team Emirates) urenlang op kop, maar de moegestreden Nederlander moest zich op zeven kilometer van de streep laten terugzakken uit de driekoppige kopgroep.

Jelle Wallays kan zijn geluk niet op wanneer hij als eerste over de streep bolt. Ⓒ screenshot

Bystrøm en Wallays leken vervolgens in de laatste meters ook te worden teruggepakt, maar de twee hielden wonder boven wonder stand.

Sagan werd vlak achter de twee derde. De Slowaak is bezig is aan zijn laatste dagen in de regenboogtrui en had dolgraag nog een keer willen winnen in het tricot dat hij al drie jaar draagt, maar later deze maand normaal gesproken gaat kwijtraken op het bergachtige WK-parcours in Innsbruck.

De etappe van vrijdag wordt weer belangrijk voor de klassementsmannen. Na 136 relatief vlakke kilometer wacht een zeventien kilometere klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5.

Steven Kruijswijk is de beste Nederlander in de strijd om de rode trui. De kopman van LottoNL-Jumbo staat vijfde en heeft een achterstand van één minuut en 48 seconden op rodetruidrager Simon Yates.