Duitsland zonder kopstukken op WK Wielrennen

Duitsland zet bij het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in op een jonge groep renners.

Het WK vindt zondag 30 september in het Oostenrijkse Innsbruck plaats. De 25-jarige Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) en de 24-jarige Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) voeren de selectie aan. Voor ervaren sprinters als Marcel Kittel, André Greipel en John Degenkolb is het parcours in Tirol te zwaar.

Buchmann en Schachmann toonden dit seizoen hun klimmerskwaliteiten. Buchmann werd tiende in Abu Dhabi, vierde in het Baskenland, negende in Romandië en zesde in de Dauphiné. Hij strijdt deze week ook nog voor een plaats in de top tien van de Vuelta. Schachmann boekte ritsucces in Catalonië en de Giro. In Innsbruck krijgt het tweetal de steun van Marcus Burghardt, Nico Denz, Simon Geschke en Paul Martens.

Schachmann rijdt woensdag 26 september ook de tijdrit. Tony Martin (Katoesja Alpecin) gaat daarin voor zijn vijfde wereldtitel, al zal het zware parcours Schachmann, op het EK goed voor brons, wellicht beter liggen.