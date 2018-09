Van Dijk deelt ’opwindend nieuws’

„Eindelijk kan ik dit opwindende nieuws met iedereen delen. Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging”, liet Van Dijk op Twitter weten.

Van Dijk is bezig aan haar tweede seizoen bij Team Sunweb. Ze werd vorige maand in Glasgow voor de derde keer op rij Europees kampioene tijdrijden. De 31-jarige Van Dijk werd eerder dit jaar ook Nederlands kampioene. In 2013 pakte ze in Florence de wereldtitel. Op de Spelen van Rio bleef ze door een val net buiten de medailles.

Van Dijk, die in 2006 bij de profs debuteerde, neemt later deze maand deel aan de WK in Innsbruck. Ze komt namens Oranje uit in de wegwedstrijd en in de individuele tijdrit.

„Het is heel mooi om te zien dat Trek zich als sponsor heeft aangediend en het vrouwenwielrennen met het nieuwe team naar een hoger niveau brengt”, gaf Van Dijk te kennen.

„De manier waarop ze het vrouwenwielrennen benaderen, is precies wat nodig is om te groeien. Onze ploeg ziet er geweldig uit. Ik ben ervan overtuigd dat we grote successen gaan behalen.”

Van Dijk is vooralsnog de enige Nederlandse wielrenster in de nieuwe ploeg van Trek, die nu negen rijdsters telt.