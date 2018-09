Van Poppel baalt, maar blijft geloven

Danny van Poppel eindigde in de achttiende etappe van de Vuelta voor de vijfde keer deze editie in de top tien. De sprinter van Team LottoNL-Jumbo eindigde in Lleida als zesde.

„Dit is balen. Ik denk dat ik vandaag een van de sterkste was in de sprint als je ziet van waar ik kom”, stelde Van Poppel.

„Ik voelde me goed, maar ik zat te ver van achteren. Je moet ook een beetje geluk hebben en op het juiste moment van voren zitten. Achteraf maakt het niks uit want de kopgroep was gewoon te sterk vandaag. We gaan het in Madrid weer proberen. Ik ben ervan overtuigd dat het een keer gaat lukken.”

Ploegleider Addy Engels vond niet dat er donderdag een etappezege verloren was gegaan. „Als Danny derde was geworden dan was het zwaar balen. Nu wordt hij zesde. Hij was niet de topfavoriet, maar we hebben in de finale wel ons steentje bijgedragen. De vluchters waren te sterk.”

Jelle Wallays pakt de zege in Lleida. Ⓒ AFP

„Het was een chaos”, blikte ploeggenoot Tom Leezer van Van Poppel terug op de enerverende finale waarin de Belgische vluchter Jelle Wallays nog net de winst wist veilig te stellen.

„Er werd naar links en naar rechts gestuurd. Daardoor moesten we drie keer in de remmen knijpen. Achteraf gezien, hadden we beter iets meer naar voren kunnen zitten.”

Wallays versloeg zijn Noorse medevluchter Sven Erik Bystrøm met miniem verschil. Wereldkampioen Peter Sagan, die als derde eindigde, slaagde er net niet in om vanuit het aanstormende peloton de twee koplopers alsnog te verslaan.

„Volgens mij hebben de sprintersploegen gewoon voor de winst gereden”, zei Leezer. ,,Die twee vluchters, met lange tijd ook Jetse Bol er nog bij, hebben gewoon heel sterk gereden en hun race heel goed ingedeeld. Petje af.”