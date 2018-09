Tsjerisjev vrijgesproken in dopingzaak

De Spaanse dopingautoriteit heeft hem vrijgesproken en het onderzoek naar de speler van Valencia gesloten.

Tsjerisjev, maker van vier treffers bij het WK, onderging een dopingcontrole omdat hij door zijn eigen vader in opspraak was geraakt. Die had aan Russische media verteld dat zijn zoon bij zijn vorige club Villarreal was geïnjecteerd met een groeihormoon om te herstellen van een blessure.

De voetballer in kwestie, een van de sterren van het Russische team op het afgelopen WK, ontkende het verhaal. Het Spaanse antidopingbureau stelde een onderzoek en kon al snel melden dat Tsjerisjev niets heeft misdaan.