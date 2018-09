Ritzege Ballabio in Olympia's Tour

De Italiaanse renner van IAM Excelsior was in de laatste van drie omlopen rond finishplaats Hellendoorn ontsnapt, zag het peloton bijna aansluiten, maar behaalde toch de dagzege.

Het was de derde internationale overwinning op rij in Olympia's Tour na de ritzeges van de Deen Julius Johansen en de Duitser Max Kanter. Laatstgenoemde eindigde nu op de tweede plek, de Belg Alfdan de Decker werd derde. Dennis van der Horst was op de vierde plaats de beste Nederlander. Marten Kooistra kwam als zesde binnen.

Johansen behield de leiding in het algemeen klassement, met een voorsprong van 4 seconden op de Nederlander Ide Schelling.