Luiten mist de spanning

Joost Luiten: „Als ambassadeur van dit toernooi vind ik van mezelf dat ik op een andere manier mijn bijdrage moet leveren aan het KLM Open.” Ⓒ Tim Buitenhuis

SPIJK - Het maakt Joost Luiten niet minder populair nu hij door een polsblessure het KLM Open mist. ’Joost, mag ik op de foto met je?’, klinkt het van alle kanten. De 32-jarige golfer is zich ervan bewust dat zijn aanwezigheid - in een andere rol - voor het toernooi, dat hij in 2013 en 2016 won, van onschatbare waarde is.