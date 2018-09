Dubbelslag Alaphilippe in Slowakije, Weening vijfde

De 26-jarige Fransman was na 169,9 kilometer van Poprad naar Strbske Pleso in een sprint bergop sneller dan de Belg Ben Hermans. De Hongaar Attila Valter kwam als derde over de finish. Pieter Weening (Roompot - Nederlandse Loterij) eindigde als vijfde, op 2 seconden van de winnaar. Ploeggenoot Nick van der Lijke belandde op de achtste plek.

Alaphilippe is ook de nieuwe leider. Hij lost ploegmakker Bob Jungels af. De Luxemburger won woensdag de proloog. Quick-Step staat nu op 63 overwinningen dit seizoen. Dat is een record voor de Belgische wielerploeg.