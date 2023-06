Sifan Hassan loopt na WK de marathon van Chicago

Hassan verbaasde in april van dit jaar iedereen door bij haar marathondebuut een spectaculaire zege te boeken in Londen. ,,Op dit moment is mijn focus op de wereldkampioenschappen in Boedapest’’, laat Hassan via social media weten. ,,Dus mijn voorbereiding op de marathon zal erg kort zijn. Maar ik houd nu eenmaal van uitdagingen, zoals de meeste mensen wel weten.”

Het is nog niet precies duidelijk aan welke onderdelen Hassan bij de WK mee gaat doen. Ze is olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter, maar zou ook de 1500 meter in haar programma op kunnen nemen.